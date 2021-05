Romain Grosjean hat sich von seinem Unfall erholt! Der Formel-1-Rennfahrer war im November vergangenen Jahres beim Großen Preis von Bahrain nach einer Kollision mit einem anderen Wagen in die Streckenabgrenzung gekracht. Nur wenige Sekunden nach dem Horror-Crash war sein Rennauto in Flammen aufgegangen. Der Franzose wurde dabei zum Glück allerdings nur leicht verletzt. Vor wenigen Tagen feierte er bereits sein großes Comeback auf der Rennstrecke: Zu diesem Anlass zeigte Romain im Netz jetzt erstmals seine Verwundungen.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 35-Jährige jetzt einen Schnappschuss von der Trophäe, die er vor wenigen Tagen bei der Indycar-Serie in Indianapolis gewonnen hatte. Das Besondere an dem Foto? Zum ersten Mal seit dem Unfall zeigt Romain seine Narben am Handrücken in der Öffentlichkeit. "Es geht darum, niemals aufzugeben", schrieb er unter seinen Beitrag, um an die schrecklichen Geschehnisse zu erinnern.

Glücklicherweise war der Rennfahrer damals von schwereren Verletzungen verschont geblieben: Er konnte drei Tage nach dem Crash die Klinik bereits wieder verlassen. "Mir geht es immer besser. Manche Körperteile schmerzen natürlich noch sehr, aber das ist in Ordnung. Nach dem, was passiert ist, ist der Schmerz erträglich", berichtete er im vergangenen Dezember im Netz.

Anzeige

Instagram / grosjeanromain Romain Grosjean, Formel-1-Rennfahrer

Anzeige

Instagram / grosjeanromain Formel-1-Rennfahrer Romain Grosjean, 2020

Anzeige

Instagram / grosjeanromain Romain Grosjean, Formel-1-Rennfahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de