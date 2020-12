Große Trauer um Ronnie Massaro! Der Bruder der Wrestlerin Ashley Massaro musste im Mai letzten Jahres einen schrecklichen Verlust verkraften. Die Sportlerin soll sich im Alter von 39 Jahren das Leben genommen haben. Um Ashleys Tod verarbeiten zu können, ließ sich Ronnie in einer Reha-Klinik behandeln. Diese konnte er am 21. November schließlich verlassen. Doch daraufhin erreichte Familie Massaro ein riesiger Schock: Ronnie wurde auf offener Straße ermordet!

Das berichtet nun The Sun. Nur wenige Stunden nachdem Ronnie die Klinik verlassen habe, sei er gegen 21.15 Uhr vor einer Pizzeria in Long Island, New York erstochen worden. Letztes Jahr begann er in der Reha seine Behandlung – offenbar, weil er nach dem Tod seiner Schwester mit Alkoholproblemen und Depressionen zu kämpfen hatte.

Zu den genauen Todesumständen und möglichen Tätern ist derzeit nichts öffentlich bekannt. Sein Kindheitsfreund Keith Hanlon gab gebenüber Sportskeeda an, dass er lediglich wisse, dass Ronnie nach dem Verlassen der Klinik in einen Zug stieg. Danach habe er von dem Tod seines Freundes erfahren. "Er war bereit, sein Leben zu leben", trauerte der Vertraute um Ronnie.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Facebook / ronniemassaro Ronnie Massaro, Februar 2019

Getty Images Ashley Massaro bei dem Survivor: China Finale 2007

Getty Images Ashley Massaro bei der CW Launch Party in Kalifornien



