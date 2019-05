Am Freitag schockte diese Nachricht die Fans der Wrestling-Szene: Die Ex-Sportlerin Ashley Massaro, die nach der Castingshow "Divas Search" bekannt wurde, verstarb im Alter von nur 39 Jahren. Die Blondine wurde am Mittwoch leblos in ihrem Zuhause in New York aufgefunden – nachdem sie in eine Klinik eingeliefert wurde, verstarb sie jedoch am nächsten Morgen. Nicht nur für ihre Supporter eine Hiobsbotschaft – besonders für Ashleys Tochter ist eine Welt zusammengebrochen. Im Netz rührt sie nun mit ihren Worten.

"Ich liebe dich, Mama. Ich würde gerade so gerne in deinen Armen aufwachen. Ich möchte dich so gerne umarmen. Bitte komm zurück. Das kann doch nicht wahr sein", lauten die traurigen Worte von Ashleys 18-jähriger Tochter Alexa in ihrer Instagram-Story. Die Teenagerin hätte sich gerne mehr aktuelle Erinnerungsbilder mit ihrer Mutter gewünscht und kann den schlimmen Verlust immer noch nicht realisieren.

Neben ihrem Dasein als Mutter und ihrer Liebe zum Kampfsport verdiente die Blondine ihr Geld aber auch durch diverse Model-Jobs. Auf zahlreichen Magazin-Covern wurde ihr Gesicht abgedruckt, unter anderem auch auf dem Playboy. Zudem trat sie in einigen Reality-Shows und TV-Sendungen auf.

Splash News Ashley Massaro in New Jersey, 2013

Getty Images Ashley Massaro, 2007

Getty Images Ashley Massaro, ehemalige Westlerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de