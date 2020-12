Neue Babyfreuden bei Emily Ghougassian! Die Influencerin wurde bereits 2015 durch die australische Version von The Bachelor berühmt. In der Show wollte es mit der großen Liebe zwar nicht ganz klappen, mittlerweile hat die Brünette in Ehemann Pierre Ghougassian aber ihren Mr. Right gefunden. 2019 machte Töchterchen Laila ihre kleines Familienglück perfekt. Jetzt verkündete Emily aufregende Neuigkeiten: Sie erwartet wieder ein Baby!

Das gab die 37-Jährige jetzt auf Instagram bekannt. Zu einem niedlichen Familienfoto, auf dem Emily ein Ultraschallbild in die Kamera hält, schrieb sie: "Laila wird eine große Schwester! Wir bekommen ein weiteres Mädchen! Und Pierre hat jetzt schon Angst vor dem Teenageralter." Ihr zweiter Nachwuchs soll im Juni 2021 zur Welt kommen.

Baby Laila erblickte im Juli 2019 sieben Wochen zu früh das Licht der Welt. Drei Wochen lang musste die Kleine damals im Krankenhaus behandelt werden. Doch auch für Emily waren die Schwangerschaft und die Geburt nicht leicht. Sie musste nach der Entbindung einige Tage auf der Intensivstation bleiben.

Instagram / emilyghougassian Emily und Pierre Ghougassian im November 2019

Instagram / emilyghougassian Emily Ghougassian, ehemaliger "The Bachelor"-Star

Instagram / emilyghougassian Emily Ghougassian mit ihrer Tochter Laila

