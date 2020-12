Jetzt überkommt auch Roxy die Lust! Seit mittlerweile acht Folgen testet das Reality-Sternchen zusammen mit ihrem Partner Calvin Kleinen bei Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung. Der Muskelmann war bereits in der fünften Episode der Fremdflirtshow schwach geworden: Aufgrund der hohen Reizüberflutung an sexy Singleladys konnte der 28-Jährige nicht anders und legte Hand bei sich an. Seiner Freundin scheint es in der kommenden Ausgabe jetzt genauso zu gehen – wie sie bereits vor der Ausstrahlung der Sendung im Promiflash-Interview angekündigt hatte!

Achtung, Spoiler!

Ja, auch Roxy bringt sich in der kommenden Folge selbst zum Höhepunkt. Die achte Ausgabe der Sendung läuft erst am kommenden Samstag um 23:40 Uhr auf RTL, auf TVNOW ist sie allerdings bereits abrufbar. Nach einem langen Partyabend mit Giulia Siegel (46), Stephanie Schmitz (26), Jasmin Herren (41) und den zwölf Singlemännern ist die 27-Jährige offenbar derart angeheizt, dass sie klammheimlich in ihr Bad verschwindet. Schon wenig später dringen das sanfte Dröhnen eines Vibrators und das leichte Stöhnen von Roxy durch die geschlossene Tür. Wer könnte das nach einer Shades of Grey-Mottoparty nicht nachvollziehen!

Doch weswegen ist Roxy in der Folge so angeturnt? Am Partyabend kurz zuvor weicht ihr Verehrer Jay keinen Zentimeter von der Seite. Die beiden flirten, was das Zeug hält, sodass die brünette Bayerin anschließend im Interview zugibt: "Er hat ein paar Gelüste hier hochgeholt, die ich eigentlich nicht hochholen wollte. Es reicht, das ist zu viel Kopfkino." Die erotischen Gedankenspiele scheint sie offenbar direkt in die Tat umgesetzt zu haben.

