Wie kann er sie nur zum Höhepunkt bringen? Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) sind seit eineinhalb Jahren das Traumpaar der Musikbranche. Nachdem sie 2019 ihr aufreizendes Liebesduett "Señorita" veröffentlichten, machten sie kurz darauf auch ihre Beziehung öffentlich. Dabei soll es bei Shawmila schon Jahre zuvor geknistert haben! Obwohl die Chemie zwischen den beiden zu stimmen scheint, sind bei Shawn offenbar noch einige Fragen in puncto Matratzensport offen...

Das deutet der Popstar nun auf einem Track seines brandneuen Albums "Wonder" an. In "Teach Me How To Love (zu deutsch: Bring mir das Lieben bei)" geht es dem Kanadier nur um eine Sache: Wie kann er seine Camila am ehesten befriedigen? "Ich lege meine Hände um dich. Oh, bring mir bei, dich richtig zu berühren, dich zu streicheln, deine Bedürfnisse zu befriedigen", heißt es in den Lyrics. "Dein Körper ist wie ein Ozean. [...] Was begehrst du? Ich bin davon inspiriert, ich werde es für dich tun", fährt der 22-Jährige in der Popnummer dann fort.

Um seinen erotischen Song zur Spitze zu treiben, macht der Mädchenschwarm zudem ein ganz unverblümtes Statement. "Babe, ich werde nicht aufhören, bis du in den Rausch gerätst", singt er mit seiner engelsgleichen Stimme. Wie die "Havana"-Interpretin wohl zu den offenherzigen Zeilen ihres Lovers steht? Dazu hat sie sich bislang noch nicht geäußert...

Anzeige

ActionPress Shawn Mendes, November 2019

Anzeige

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello an Halloween 2020

Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de