Shawn Mendes und Camila Cabello finden sich wohl schon seit ein paar Jahren gut. Nach ihrem heißen Musikclip zu dem gemeinsamen Sommerhit "Señorita" gab es wochenlang heftige Spekulationen über eine mögliche Liebelei zwischen den Sängern. Im August machten die kubanisch-US-amerikanische Musikerin und der 21-jährige Hottie ihre Beziehung endlich öffentlich bekannt. Doch Camila verriet nun, dass sie schon seit 2016 ein Auge auf den "Mercy"-Interpreten geworfen habe.

In der Ellen DeGeneres Show sprach das ehemalige Mitglied von Fifth Harmony darüber, dass sie sich schon vor Jahren in Shawn verguckt hätte. "Ich war auf jeden Fall verknallt", sagte sie und bezog sich auf einen Auftritt der beiden in der Sendung von Ellen DeGeneres (61) aus dem Jahr 2016. "Wir waren dumm, ich denke, wir waren beide verknallt, aber wir waren zu kindisch", erklärte sie im Gespräch. Nun seien sie aber erwachsen geworden, beteuerte die 22-Jährige.

In einem Interview mit dem Rolling Stone plauderte die Sängerin bereits über den Beginn ihrer Gefühle zu Shawn. "Ich glaube, wir wussten nicht, was wir mit diesen Gefühlen anfangen sollten", erklärte sie vor Kurzem die Situation. Sie hätten sich beide zwar gemocht, doch seien nicht zusammen gewesen.

