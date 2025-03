Shawn Mendes schwärmt von Bad Bunnys Unterwäschekampagne

Bad Bunny (31) hat mit einer neuen Calvin Klein (82)-Kampagne einmal mehr für Aufsehen gesorgt. In einer Reihe sinnlicher Fotos posiert der puerto-ricanische Rapper in Unterwäsche und bringt damit nicht nur Fans ins Schwärmen. Eine Reaktion erregte besonders viel Aufmerksamkeit: Shawn Mendes (26) kommentierte eines der Fotos auf Instagram mit dem spanischen Wort "Guapo", was so viel wie "gutaussehend" bedeutet. Die Reaktionen im Netz auf seine knappe Bemerkung ließen nicht lange auf sich warten – Fans beider Stars zeigten sich begeistert von diesem unerwarteten Austausch.

Die Fotos selbst gehören zu einer Werbekampagne des Modegiganten Calvin Klein und haben bereits über 4,4 Millionen Likes gesammelt [Stand: 21. März 2025, 16:01 Uhr]. Mit der Wahl von Bad Bunny reagiert die Marke auf den weltweiten Ruf des Künstlers, Geschlechterrollen zu hinterfragen und mit Normen zu brechen. Neben dem "Stitches"-Interpreten meldeten sich auch andere Prominente wie Drag-Performer Dahlia Sin zu Wort, um ihre Begeisterung über die Kampagne zu teilen. Erst vor wenigen Monaten hatte Shawn bei einem Konzert über den Druck gesprochen, der durch Spekulationen über seine Sexualität entstand. "Sexualität ist eine wunderschön komplexe Sache", sagte der Musiker damals laut Entertainment Weekly.

Dass Bad Bunny mit Calvin Klein zusammenarbeitet, ist keine Überraschung: Das Modelabel ist für mutige Statements und außergewöhnliche Testimonials bekannt. Der Musiker reiht sich damit in eine Liste von Stars wie Justin Bieber (31) und Kendall Jenner (29) ein. Wie begeistert seine Fans von der Kampagne sind, brachten viele von ihnen bereits in der Kommentarspalte zur Geltung. "Ich hyperventiliere buchstäblich" und "Wie oft hast du dieses Video gesehen? Ja", lauten dabei nur einige der schwärmenden Reaktionen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny bei SNL50: The Anniversary Special, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige