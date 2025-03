Shawn Mendes zeigt sich oberkörperfrei bei Wanderung in L.A.

Shawn Mendes (26) sorgte am Donnerstag bei einer Wanderung im Griffith Park in Los Angeles für Aufsehen. Der Sänger, bekannt für Hits wie "Mercy" und "Stitches", zeigte sich oberkörperfrei und präsentierte dabei seinen durchtrainierten Körper. Auf Bildern, die TMZ vorliegen, trägt der Musiker lediglich eine goldene Halskette und eine beige Hose, während er barfuß den Trail entlangwandert. Begleitet wurde er von einem unbekannten Freund, der mit Pantoletten und weißem T-Shirt ebenso entspannt unterwegs war. Shawn wirkte bestens gelaunt, genoss die Natur und plauderte angeregt mit seinem Begleiter.

Schon zuvor wurde Shawn am selben Tag in der Stadt gesichtet — diesmal in einem auffälligen gelben T-Shirt, weiten braunen Hosen und schwarzen Schuhen. Auch sein Freund, unverkennbar an Sandalen und schwarzen Socken, begleitete ihn bei diesem Ausflug. Doch der Musiker sorgt in letzter Zeit nicht nur mit seinen Outfits oder seinem durchtrainierten Körper für Schlagzeilen. Bei einem seiner Konzerte sprach Shawn offen über seine laufende Selbstfindung in Bezug auf seine Sexualität — Worte, die bei seinen Fans auf großen Zuspruch stießen. Er betonte, dass es "ein Work in Progress" sei.

Abseits seiner Karriere hat Shawn Mendes die Öffentlichkeit immer wieder an seinem persönlichen Leben teilhaben lassen. Nach seiner langjährigen Beziehung zu Camila Cabello (27), die 2021 endete, und zuletzt gemunkelten Treffen mit Sängerin Sabrina Carpenter (25) konzentriert sich der Kanadier derzeit auf sich selbst. Fans schätzen seinen bodenständigen und reflektierten Charakter, der hinter dem Glamour seines Lebens steht – ob bei sonnigen Streifzügen durch Los Angeles oder nachdenklich auf Konzertbühnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige