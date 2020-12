Shawn Mendes (22) sorgt für musikalischen Nachschub! Bereits in jungen Jahren entdeckte ein Plattenlabel bei dem Musiker großes Talent und nahm ihn im zarten Alter von 15 Jahren unter Vertrag. Seitdem geht es für den Kanadier steil bergauf: Seine Songs schaffen es nicht nur regelmäßig in die Charts – der Sänger arbeitet auch mit Megastars wie Taylor Swift (30) und Co. zusammen. Jetzt dürfen sich die Fans des Künstlers besonders freuen: Shawn brachte sein neues Album auf den Markt!

Seit der Veröffentlichung seiner dritten Platte im Mai 2018 hielt sich Shawn mit neuer Musik zurück. Jetzt hat das Warten allerdings endlich ein Ende: Seit dem 4. Dezember steht sein neues Werk "Wonder" in den Regalen. Darauf ist übrigens auch die Single "Monster" zu finden, die in Zusammenarbeit mit Justin Bieber (26) entstanden ist. Pünktlich zum Release des Albums erschien auch die Netflix-Dokumentation "Shawn Mendes: In Wonder". Darin wird die Geschichte der musikalischen Karriere des 22-Jährigen in Spielfilmlänge erzählt.

Die Arbeit an seinem neuen Album ließ Shawn weiter über sich selbst hinauswachsen. "Ich versuche immer noch, mich selbst kennenzulernen, aber das ist das Schöne daran", verriet der "Stitches"-Interpret in einem Interview mit Apple Music. In seinen Songs spiegeln sich die vergangenen Erlebnisse wider. "Es zeigt die Dinge, über die ich nachgedacht habe – wie furchtlos ich war, aber auch wie ängstlich ich war", erklärte Shawn.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes im August 2019

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Künstler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de