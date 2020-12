Der britische Schauspieler Ashley Walters konnte sich bereits eine internationale Karriere als Rapper, Songwriter und Schauspieler aufbauen. So sah man ihn schon in Erfolgsstreifen wie "Bullet Boy" oder "Get Rich Or Die Tryin'". Auch durch Serien wie "Top Boy" oder "Bullettproof" machte er sich einen Namen. Sein Privatleben läuft offenbar auch auf Hochtouren – er ist mittlerweile achtfacher Vater. Jetzt kann der Schauspieler aber einen ganz besonderen Meilenstein feiern: Mit gerade einmal 38 Jahren ist der Hottie jetzt Großvater geworden.

Dies verkündete Ashley nun mit einem süßen Post auf Instagram. Auf dem zugehörigen Foto sieht man das neugeborene Familienmitglied kurz nach der Geburt. "Wie großartig ist Gott? Lernt alle meine Enkeltochter kennen: Neveah Jade Walters", schrieb der Muskelmann im entsprechenden Bildbeitrag. Die Kleine sei am Nikolaustag auf die Welt gekommen, erklärte Ashley weiterhin ganz stolz.

Welches seiner Kinder zum ersten Mal selbst ein Elternteil wurde, verriet das Familienoberhaupt aber noch nicht. Nur, dass es sich um einen seiner Söhne handelt. Mit seiner ehemaligen Partnerin Natalie Williams hat Ashley zwei ältere Söhne: Shayon (20) und Panerai (17). Egal wer von den beiden der glückliche Vater ist, er hat demnach also ebenfalls recht früh angefangen.

Instagram / ashleywalters Neveah Jade Walters, Enkelkind von Ashley Walters

Getty Images Ashley Walters, 2019 in England

Getty Images Ashley Walters mit seiner Familie, 2010

