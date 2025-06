Ashley Walters kämpfte 15 Jahre gegen seine Alkoholsucht

Ashley Walters hat in einem Gespräch mit der britischen Ausgabe von Men's Health offen über seinen 15-jährigen Kampf gegen die Alkoholsucht gesprochen, aus der er 2020 den Weg in die Genesung fand. Der Schauspieler berichtete, wie Alkohol zunächst als vermeintlicher Helfer in sozialen Situationen begann, in denen er sich zuvor stets unwohl gefühlt hatte, dann jedoch zunehmend isolierend wirkte. "Für einen Moment war Alkohol die Lösung für das größte Problem, das ich hatte", sagte Ashley. Doch mit der Zeit habe er erkannt, dass Alkohol ihm alles wegnimmt, was ihm lieb ist, und ihn isoliert.

Der Star aus der gefeierten Netflix-Serie "Adolescence" reflektierte über die mentale Komponente der Abhängigkeit. Professionelle Hilfe habe ihn gelehrt, dass die eigentlichen Herausforderungen in seinem Kopf liegen. Seitdem habe er daran gearbeitet, sich bewusst für ihn unangenehmen Situationen zu stellen und soziale Barrieren ohne Alkohol zu überwinden. Dabei seien mittlerweile Begegnungen möglich, die er sich früher nie zugetraut hätte, wie ein Gespräch mit seinem Schauspielkollegen Michael B. Jordan (38), das er ohne Unsicherheiten führen konnte.

Der persönliche Werdegang von Ashley Walters ist von einem beeindruckenden Wandel geprägt. Bereits mit seiner Rolle in "Adolescence", einer Serie, die für ihre innovative Inszenierung in einem einzigen Kameradurchlauf bekannt ist, konnte er Kritiker beeindrucken. Privat versucht er, seinen Kindern durch erlebnisreiche Momente Alternativen zur virtuellen Welt zu bieten. Sein Engagement als Künstler und als Vater spiegelt den Weg eines Mannes wider, der nicht nur seine persönlichen Herausforderungen überwunden hat, sondern auch anderen mit seinen Erfahrungen Mut macht und wichtige gesellschaftliche Gespräche anstößt.

