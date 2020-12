Endlich hat Fiona Erdmann (32) die Antwort gefunden. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Während ihrer Schwangerschaft nahm sie einige Kilo zu – die momentan noch nicht alle wieder runter sind: Erst Ende November klagte die 32-Jährige in einem Promiflash-Interview, dass sie auch mehr als drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes noch 20 Kilo zu viel auf den Hüften habe. Dass sie die Pfunde einfach nicht los wird, scheint jedoch einen Grund zu haben: Bei Fiona wurden Schilddrüsenprobleme festgestellt!

Die Beauty, die mit ihrem Partner Moe und ihrem Kind in Dubai lebt, suchte jetzt einen Arzt in der Nachbarstadt Schardscha auf, um sich untersuchen zu lassen. In einer Instagram-Story erklärte sie dazu: "Und er hat auch was gefunden. Meine Schilddrüse ist entzündet." Ob sie an einer Über- oder Unterfunktion des Organs leide, könne sie noch nicht sagen – dafür aber andere Schlüsse ziehen: "Jetzt weiß ich auch, warum ich so viele Beschwerden hatte und warum sich meine Figur nicht verändert."

In der Story, die Fiona noch in Schardscha drehte, hatte das Model noch darauf gehofft, dass die erhöhten Schilddrüsenwerte lediglich auf ihre Schwangerschaft zurückzuführen und nicht chronisch seien. Zu Letzterem gab ihr Arzt kurz nach der Untersuchung aber Entwarnung: "Ich habe schon die Werte bekommen bezüglich meiner Schilddrüse. Es ist zum Glück gar nicht so schlimm." Sie solle nun zunächst Ergänzungsmittel nehmen und die Werte zu einem späteren Zeitpunkt nochmal checken lassen.

