Realtalk bei Fiona Erdmann: Ihre Kinder "wollen immer Mama"

Fiona Erdmann (36) genießt derzeit gemeinsam mit ihrem Ehemann, ihren drei Kindern und ihrer Schwiegermutter eine Reise durch Europa. Nach einer ausgedehnten Deutschland-Tour hat die Familie nun in Südtirol Halt gemacht, um dort eine wohlverdiente Auszeit zu verbringen. Doch ganz so entspannend gestaltet sich der Urlaub für die Dreifach-Mama nicht immer. In ihrer Instagram-Story gab Fiona einen ehrlichen Einblick in die Herausforderungen des Reisens mit drei kleinen Kindern. "Sie wollen immer Mama, Mama, Mama", erzählt das Model lachend. Versuche, einige Aufgaben an den Papa oder die Großmutter abzugeben, stoßen nicht nur selten auf Gehör, sondern sorgen teilweise für großes Theater. "Wenn dann alle gleichzeitig wach sind und schreien, dann leck mich am Arsch", so Fiona humorvoll.

Trotz der manchmal chaotischen Nächte nimmt sich Fiona kleine Auszeiten, um aufzutanken. Eine ruhige Minute findet sie, wenn die älteren Kinder auch mal vor dem Fernseher entspannen dürfen, während sie sich auf ihr jüngstes Familienmitglied konzentrieren kann. Die Südtirol-Reise scheint jedoch abseits der stressigen Momente für die gesamte Familie eine besonders wertvolle Zeit zu sein, in der alle zusammen schöne Erinnerungen schaffen, bevor die Reise weitergeht.

Fiona ist bekannt dafür, ehrlich über ihren Alltag zu sprechen und gibt dabei auch intime Einblicke in ihre Mutterrolle. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin, die im Februar ihr drittes Kind zur Welt brachte, hat offen erzählt, wie wichtig ihr die individuelle Zeit mit jedem ihrer Kinder ist. Die Prioritäten haben sich für Fiona deutlich verschoben – an erster Stelle steht für sie heute die Familie. Dass das Model dabei immer wieder auch Herausforderungen erlebt, macht sie für ihre Community umso authentischer und sympathischer.

Timm, Michael / ActionPress Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi, Oktober 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit, mit zwei ihrer Kids