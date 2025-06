Zu selbstbewusst: Model Fiona Erdmann wurde als Kind gemobbt

Fiona Erdmann (36) hat in ihrem Leben schon viele Freundschaften verloren. Das verrät das Model jetzt im Interview mit Gala und berichtet ganz unverblümt: "Ich habe nicht mehr so viele Freunde. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ich habe einfach keine Zeit dafür." Dass die einstige GNTM-Kandidatin mit ihrer Familie – bestehend aus Ehemann Mohammed, zwei Söhnen und einer Tochter – in ihrer Wahlheimat Dubai derart isoliert lebt, hat jedoch noch andere Gründe: Schon in der Schulzeit wurde sie von Klassenkameraden ausgegrenzt und bekam deutlich zu spüren, dass nicht viele Menschen mit ihrer Art umgehen können. "Ich bin sehr selbstbewusst, das hat viele gestört. Damals hieß es, 'Wer Fiona mag, der soll den Finger heben', und dann hat keiner den Finger gehoben", berichtet die junge Mutter, die aktuell noch mit den Nachwirkungen ihrer letzten Geburt zu kämpfen hat.

Eine Freundin habe sie jedoch, auf die sie sich komplett verlassen könne: die österreichische Sängerin Julia Kautz. Sie habe Fiona bereits durch schwerste Zeiten geholfen – etwa die Trauerphase nach dem Tod ihrer Mutter – und sei für sie ein Fels in der Brandung. Diese starke Verbindung feiern die beiden nun gemeinsam mit dem Song "Besser sad", der kürzlich auf Julias Debütalbum "Kautz!" erschienen ist. Anderen Freundschaften in der Promi-Welt steht die 36-Jährige aber eher skeptisch gegenüber: "Man erkennt schnell, ob eine Person einem positive Vibes gibt oder einen nur runterzieht", so Fiona. Sie sei dankbar für einzelne, ehrliche Freundschaften, die trotz räumlicher Distanz Bestand haben, wie etwa die mit Schauspielerin Rhea Harder (49) oder Influencerin Sarah Harrison (34).

Für Fionas Selbstbewusstsein sei vor allem die Erziehung von Mama Luzie prägend gewesen. Während sie betont, dass die Unterstützung ihrer Mutter in Kindheitstagen essenziell war, um mit schwierigen Zeiten klarzukommen, ist es ihr heute wichtig, auch ihren eigenen Kindern eine solch solide Basis zu bieten. Mit ihrem Partner bildet sie eine stabile Einheit, die sich ganz nach ihrem Geschmack mehr auf die Familie konzentriert als auf ein ausgeprägtes gesellschaftliches Leben und soziale Kontakte außerhalb. Fiona achte heute darauf, Konflikte in Beziehungen offen anzusprechen, und hat rückblickend sogar noch einen Tipp für ihre einstigen Mobber: "Manchmal hilft es, sich in die Situation des Gegenübers hineinzuversetzen, um mehr Verständnis zu entwickeln."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie im Dezember 2024

