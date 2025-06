Darum will Fiona Erdmann nicht mehr nach Deutschland zurück

Fiona Erdmann (36) hat sich in einem Interview offen zu ihrer Entscheidung geäußert, Deutschland den Rücken zu kehren. Das Model, das seit 2018 mit ihrem Mann Mo und den drei gemeinsamen Kindern in Dubai lebt, machte keinen Hehl daraus, dass sie das Leben in ihrem Heimatland "definitiv nicht" vermisst. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie: "Es gibt viele unfassbar unfreundliche Menschen in Deutschland, und auch auf dieser Reise habe ich wieder einige wirklich unhöfliche Situationen erlebt." Diese Erfahrungen hätten ihre Entscheidung, in Dubai zu bleiben, nur bestärkt. Dennoch betonte sie, dass sie Deutschland nicht völlig abschreibe: "Ich komme gerne zum Urlaub hierher, um meine Freunde und Familie zu besuchen."

Langfristige Pläne hat die Familie dennoch nicht ausschließlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. So sprach Fiona davon, einen Zweitwohnsitz in Europa in Betracht zu ziehen: "Wir wollen uns in Europa gerne noch nach einem Wohnsitz umschauen, wo man ein paar Monate im Jahr verbringt – vielleicht auf Mallorca. Aber Deutschland wird es definitiv nicht sein." Ihren Kindern möchte sie jedoch weiterhin die Möglichkeit geben, einen Bezug zu ihren deutschen Wurzeln zu haben. Regelmäßige Besuche in ihrem Geburtsland sind für sie daher selbstverständlich, auch wenn sie betont, dass die Lebensbedingungen dort nicht zu ihrem jetzigen Alltag passen.

Die Entscheidung, Deutschland zu verlassen, traf Fiona gemeinsam mit ihrem Partner und baute sich in Dubai ein Leben auf, in dem sich die Familie sichtlich wohlfühlt. Für die ehemalige Reality-TV-Darstellerin dürfte die Umstellung zu Beginn nicht leicht gewesen sein, doch mittlerweile scheint sie ihre neue Heimat fest ins Herz geschlossen zu haben. Schon in früheren Statements sprach sie von der besonderen Atmosphäre der pulsierenden Metropole und davon, wie sehr sie die kulturelle Vielfalt und das ganzjährige sonnige Klima schätzt. Dubai hat sich damit für Fiona Erdmann zumindest vorerst zu einem Lebensmittelpunkt entwickelt, auf den sie nicht verzichten möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Fiona Erdmann, Model