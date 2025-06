Fiona Erdmann feiert Musik-Comeback im ZDF-Fernsehgarten

Fiona Erdmann (36), die vielen als Model und ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel bekannt ist, sorgt aktuell für eine musikalische Überraschung. Am vergangenen Sonntag präsentierte die frischgebackene Sängerin ihre neue Single "Better sad" im ZDF-Fernsehgarten. Der Song markiert ein unerwartetes Comeback der 36-Jährigen, die sich neben ihrer Musikkarriere auch als erfolgreiche Influencerin und Immobilienunternehmerin etabliert hat. Fiona, die drei kleine Kinder großzieht, verriet, dass die Idee zu dem Song zunächst aus Spaß entstanden war.

Was viele nicht wissen: Fiona hatte schon immer eine große Leidenschaft für Musik. Bereits vor ihrer Teilnahme an GNTM war sie bei Popstars und hatte später sogar ein ganzes Album aufgenommen. Doch der Verlust ihrer Mutter brachte ihre musikalischen Ambitionen damals zum Stillstand. Jetzt ist sie wieder da – und das trotz vollem Terminkalender. Ihr neuer Song entstand schließlich gemeinsam mit ihrer Freundin, der österreichischen Sängerin Julia Kautz. Der Song thematisiert Freundschaft, das Loslassen und das Leben in all seinen Facetten – auch die chaotischen und schwierigen Momente. Im Gespräch erzählt sie: "Der Song ist aus Spaß entstanden, aber er ist so gut geworden, dass wir gesagt haben: Das bringen wir raus!" Eine offizielle Release-Party wird am 13. Juni in Berlin stattfinden, bevor Fiona ihrer neuen Leidenschaft weiter nachgeht.

Die erste Promotion-Tour für ihre Single gestaltete sich allerdings alles andere als einfach: Mit der Unterstützung ihrer Schwiegermutter, Assistenten und 170 Kilo Gepäck tourt Fiona quer durch Deutschland. Mit von der Partie sind auch ihr Mann Mo und ihre drei Kinder. Zwischen Stillpausen, Windelwechseln und dem Chaos eines Familienalltags bleibt Fiona erstaunlich gelassen. Humorvoll beschreibt sie ihren Alltag als "Logistikzentrum mit 50 Antennen". Ihr Eheglück mit Mo und ihre authentische, spontane Art geben ihr die Energie, Familie und Karriere zu jonglieren – und dabei noch tanzbare Musik zu veröffentlichen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Oktober 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi, Oktober 2024

