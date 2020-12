Dieser talentierte Musiker kommt Dieter Bohlen (66) doch glatt bekannt vor! In der 16. Staffel von DSDS hatte der Poptitan von Anfang an einen persönlichen Liebling: Nick Ferretti, einen Straßenmusiker, den das TV-Urgestein selbst auf Mallorca entdeckt hatte. In der Castingshow belegte der gebürtige Neuseeländer 2019 sogar den zweiten Platz. Nun wollte der Gitarrist sein Glück erneut versuchen: Nick trat beim Supertalent auf!

Schon als der Mann mit der sanften Stimme die Bühne betrat, begannen Dieters Augen zu leuchten. Nach seiner Performance von Calumn Scotts "You Are The Reason" kam der ehemalige Modern Talking-Star dann aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Für mich bist du der beste Sänger überhaupt. Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut!" Auch Dieters Kollegen stimmten diesem Lob zu: "Warum ist so eine fantastische Stimme kein Weltstar?", fragte Bruce Darnell (63) verblüfft.

Für seinen Auftritt wurde Nick anschließend – kaum überraschend – mit vier grünen Buzzern belohnt. "Es war unglaublich toll, Dieter wiederzusehen. Einfach ein toller Auftritt!", freute sich der einstige DSDS-Kandidat über das Wiedersehen.

Getty Images Nick Ferretti im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

TVNOW / Stefan Gregorowius Nick Ferretti bei "Das Supertalent" 2020

