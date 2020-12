Große Trauer um Tommy Lister. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle des Bösewichts Deebo in den Kultfilmen "Friday" bekannt, in denen er Seite an Seite mit Rapper Ice Cube (51) und dessen Kollegen Chris Tucker (49) spielte. Darüber hinaus war er aber auch in weiteren sehr erfolgreichen Streifen mit von der Partie: Unter anderem wirkte er in "Das fünfte Element" und "The Dark Knight" mit. Nun macht eine traurige Nachricht um den Hollywood-Star die Runde: Er ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

Wie TMZ berichtet, wurde Tommy am Donnerstag tot in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden. Freunde und Businesspartner hätten sich Sorgen gemacht, weil sie seit Mittwochabend nichts von ihm gehört hätten und daraufhin die Polizei verständigt – die habe dann nach Tommy sehen wollen und seinen Tod festgestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt heißt es, dass er eines natürlichen Todes gestorben sei. Es soll jedoch noch eine Autopsie erfolgen.

Via Instagram nimmt Ice Cube nun Abschied von seinem Kollegen: "Ruhe in Frieden 'Deebo' Lister. Amerikas Lieblingstyrann war ein geborener Entertainer, der auf Knopfdruck in seine Rolle schlüpfte und Menschen vor und hinter der Kamera erschreckte – darauf folgte immer ein breites Lächeln und Lachen!" Tommy sei ein "guter Kerl" mit viel Herz gewesen, den Ice Cube sehr vermissen werde.

Getty Images Tommy Lister, Schauspieler

Getty Images Tommy Lister, "Friday"-Star

Getty Images Ice Cube, Rapper und Schauspieler

