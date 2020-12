Traurige Nachrichten aus der Welt des Tennis! Alex Olmedo gehörte in den späten 50er- und frühen 60er-Jahren zu den weltbesten Spielern auf dem Grün und gewann 1959 sogar die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Wimbledon – rein sportlich gesehen erfolgreichstes Jahr. Während seiner aktiven Karriere, die er 1978 für beendet erklärte, belegte er sogar den zweiten Platz der Weltrangliste. Jetzt wurde bekannt, dass der legendäre Spieler im Alter von 84 Jahren verstorben ist!

Die Internationale Tennis Hall of Fame teilte nun mir, dass Alex unter einem Hirntumor litt und seinen Kampf gegen den Krebs im Alter von 84 schließlich verloren hat. "Alex Olmedo kam aus bescheidenen Verhältnissen. Er hat viele Opfer gebracht, weil er für seine Karriere und seine Träume gearbeitet hat", heißt es in einem Statement des Präsidenten der Hall of Fame. Er sei ein großartiger Spieler und ein wahrer Held gewesen, führte er weiter fort.

Der gebürtige Peruaner machte sich im Alter von 17 auf den Weg nach Amerika mit dem Ziel, von seiner Leidenschaft eines Tages leben zu können. Ein Studium an der University of California ebnete ihm seinen Weg für eine Profikarriere. Nachdem er sich zum besten Collage-Spieler seiner Zeit gemausert und zwei der wichtigsten Turniere im Tennis gewonnen hatte, wurde er 1987 sogar in die Hall of Fame aufgenommen. Die Tennis-Legende hinterlässt seine zwei Töchter Amy und Angela sowie seinen Sohn Alejandro Jr..

