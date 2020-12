Die nächste Hollywood-Beauty ist schwanger! Jenny Slate (38) hat nach einer gescheiterten Beziehung mit Chris Evans (39) in dem Autor Ben Shattuck offenbar ihr großes Glück gefunden. Ende 2019 gaben die beiden sogar ihre Verlobung bekannt. Die Turteltauben haben anscheinend im Lockdown weiter intensiv an ihrer Liebe gearbeitet. Jetzt überrascht die Komikerin mit der nächsten privaten News – sie wird zum ersten Mal Mutter.

Dies verriet die "On The Rocks"-Darstellerin nun während eines virtuellen Auftritts bei "Late Night With Seth Meyers". Der Moderator fragte die US-Amerikanerin, wie sie Social-Distancing und Lockdown-Zeiten denn so verbracht hat. "Ich habe das getan, was alle anderen getan haben: Ich habe mich hingehockt und viel Brot gebacken. Aber ich möchte nur sagen, ich glaube, ich habe zu viel Brot gebacken oder zu viel Brot gegessen", scherzte Jenny, stand auf und überraschte auf einmal alle mit einem XXL-Babybauch. Wie sie weiter verriet, ist sie sogar schon im neunten Monat, was bisher offenbar völlig unbemerkt blieb.

Jenny ist aber nicht die einzige Hollywood-Beauty, die sich aktuell in anderen Umständen befindet. So erwarten auch Christina Milian (39), Kelly Rowland (39), Hilary Duff (33), Emma Roberts (29) und Ashley Tisdale (35) Nachwuchs. Letztere setzt ihre wachsende Babykugel im Netz sehr gern in Szene. Jenny hingegen hat ihren Bauch bisher noch gar nicht auf Social Media präsentiert.

Anzeige

Getty Images Jenny Slate mit ihrem Verlobten Ben

Anzeige

Getty Images Jenny Slate, Komikerin und Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jenny Slate mit ihrem Verlobten Ben, 2019 beim Sundance Film Festival

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jenny und Ben schon Nachwuchs bekommen? Ja, wieso nicht! Das überrascht mich ein bisschen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de