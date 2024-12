Chris Evans kehrt tatsächlich ins Marvel-Universum zurück

Chris Evans (43) kehrt in das Marvel Cinematic Universe zurück. Laut The Wrap wird er Teil des Casts für den neuen Film "Avengers: Doomsday" sein, der am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen soll. Der Hollywood-Star, bekannt durch seine Rolle als Steve Rogers alias Captain America, wird erneut mit Robert Downey Junior (59) zusammenarbeiten, der in diesem Film den Schurken Doctor Doom spielt. Es ist jedoch unklar, ob Chris in seine alte Rolle als Captain America schlüpft oder in einer anderen Funktion zurückkehrt, da sein Charakter am Ende von "Avengers: Endgame" eigentlich in den Ruhestand ging.

Es bieten sich für seine Rückkehr mehrere Möglichkeiten an, denn das Marvel-Universum ist bekannt für seine verschiedenen Zeitlinien und parallelen Universen. Neben Steve Rogers könnte Chris auch seine Rolle als Johnny Storm alias "die menschliche Fackel" aus den "Fantastic Four"-Filmen wieder aufnehmen. Diese Figur hatte kürzlich einen kurzen Auftritt in "Deadpool & Wolverine". Eine weitere Option wäre, dass Chris eine ganz neue Rolle übernimmt – ähnlich wie Robert, der statt als Iron Man nun als Doctor Doom auftritt.

Auch abseits seiner Superheldenrollen genießt Chris eine erfolgreiche Karriere in Hollywood. Neben dem Marvel-Universum hat er in Filmen wie dem Krimi "Knives Out" und dem Animationsfilm "Lightyear" mitgewirkt. Über eine Rückkehr zum Marvel-Universum scherzte Chris in einem Interview mit dem Magazin GQ im Jahr 2023: "Ich würde niemals nie sagen." Fans dürfen gespannt sein, in welcher Rolle sich Chris letztlich in "Avengers: Doomsday" präsentiert.

Chris Evans und Robert Downey Jr., Hollywoodstars

Chris Evans bei der Premiere von "Ghosted"

