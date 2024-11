Schmiedet Chris Evans schon Pläne für eine eigene Familie?

Chris Evans (43) ist während seiner schauspielerischen Karriere schon in viele verschiedene Rollen geschlüpft. In seinem neuesten Streifen "Red One" spielt er einen etwas unbedachten, faulen Vater, der für die Rettung von Weihnachten verantwortlich ist. Chris selbst hat keine Kinder – würde er das gerne ändern? Bei der Premiere des Films spricht er genau darüber mit Access Hollywood. Er meint: "Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Der Titel 'Vater' ist auf jeden Fall ein sehr aufregender." Außerdem möchte er gerne ein "Superheldenpapa" wie sein Co-Star Dwayne "The Rock" Johnson (52) werden. Das dürfte machbar sein: Immerhin ist eine seiner bekanntesten Rollen die des Superhelden Captain America aus den gleichnamigen Marvel-Filmen.

Chris und seine Partnerin, Alba Baptista (27), sind seit erst einem Jahr miteinander verheiratet. Viele Details um die Romanze der beiden sind allerdings ein Geheimnis. Sie haben ihre Beziehung sogar ein Jahr lang vor der Öffentlichkeit verheimlicht. In einem Interview mit demselben Magazin gab der Schauspieler vor Kurzem erstmals einen kleinen Einblick in die Romanze und verriet, was ihn an seiner Partnerin gleich so begeistert hatte. "Die Liebe zu Hunden ist ein großer Teil davon. Sie ist genauso ein großer Tierliebhaber wie ich. Ich wusste schon sehr früh, dass sie die Richtige ist", meinte er damals.

Auch Weihnachten ist für Alba und Chris eine große Sache. Die beiden Filmstars sind oftmals beruflich unterwegs und viel beschäftigt. Weihnachten biete da die perfekte Gelegenheit, mal eine Pause einzulegen. Im aktuellen Interview wird der "Knives Out"-Star danach gefragt, ob er und seine Herzdame schon eigene Traditionen haben, die sie gemeinsam über die Feiertage wahrnehmen werden. "Wir sind einfach für die gesegneten Momente dankbar und verbringen viel Zeit mit der Familie. Wir werden es auf jeden Fall ruhig angehen lassen und ein bisschen abschalten", erklärt Chris.

Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Filmstars

