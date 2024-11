Dwayne Johnsons "Red One" kann Zuschauer nicht überzeugen

Dwayne "The Rock" Johnsons (52) neues Weihnachts-Action-Spektakel "Red One – Alarmstufe Weihnachten" hat Zuschauer und Krtiker offenbar enttäuscht. Trotz seines gigantischen Budgets und einer erstklassigen Besetzung mit Stars wie Chris Evans (43) und J.K. Simmons (69) konnte der Streifen die Erwartungen nicht erfüllen. Dabei sollte die Produktion laut Moviepilot eigentlich Dwaynes Kino-Karriere, die zuletzt etwas ins Stocken geraten war, neuen Schwung verleihen.

Als Grund für die Enttäuschung gibt das Magazin vor allem drei Aspekte an. Zum einen würden die visuellen Effekte und die Ausstattung im Film, trotz des Budgets von rund 230 Millionen Euro, veraltet und wenig liebevoll wirken. Beispielsweise sähen die computergenerierten Rentiere und die gigantische Weihnachtsmann-Zentrale nicht sonderlich beeindruckend aus. Zudem sollen Action und Humor hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Action-Szenen seien durch zahlreiche Schnitte unübersichtlich, und der Humor zünde nicht wie erhofft. Und das, obwohl Dwayne und Chris eigentlich für ihren Witz bekannt sind. Auch die Handlung wirke flach – laut Kritikern gebe es zu wenig emotionale Tiefe und zu viele Klischees. Die Geschichte um die Rettung des entführten Weihnachtsmanns durch den Sicherheitschef Callum Drift und den Kopfgeldjäger Jack O'Malley bietet offenbar wenig neue Ideen.

Dwayne gilt als einer der bekanntesten Action-Stars Hollywoods. Mit Filmen wie Jumanji und "Moana" feierte er große Erfolge und begeisterte Fans weltweit. An der Seite von Chris Evans, der als Captain America in den Marvel-Filmen Berühmtheit erlangte, wollte er mit dem Weihnachtsfilm ein neues Publikum gewinnen. Die beiden arbeiteten in dem Streifen erstmals zusammen und hofften, mit einer Mischung aus Abenteuer, Humor und Weihnachtsstimmung zu überzeugen. Regie führte Jake Kasdan (50), der bereits mit Dwayne an den "Jumanji"-Filmen gearbeitet hatte. Fans der beiden Stars hatten sich auf diese Zusammenarbeit gefreut und hofften auf ein unterhaltsames Kinoerlebnis.

Getty Images Dwayne Johnson auf der "Red One - Alarmstufe Weihnachten!"-Premiere, November 2024

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

