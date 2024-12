Chris Evans möchte jetzt auch noch in Bollywood durchstarten

Chris Evans (43) reiste kürzlich um die ganze Welt, um die Werbetrommel für seinen neuen Weihnachtsfilm "Red One" zu rühren. Im Rahmen der Promo-Tour plauderte er mit Filmfare ganz offen darüber, wie seine aktuellen beruflichen Zukunftspläne aussehen. Im Laufe des Gesprächs äußerte der Schauspieler einen überraschenden Wunsch, der vor allem seine Fans in Indien erfreuen dürfte! Chris meinte: "Ich würde gerne in einem [Bollywood-Film] mitspielen." Inwiefern er dabei aber eine gute Figur machen würde, bezweifelte der Darsteller: "Ich würde gerne glauben, dass ich das kann, aber ich wette, ich würde bei dem Versuch wie ein Narr aussehen. Aber ich würde es gerne versuchen."

Der US-Amerikaner führte aus, dass er jede Art von internationalem Ansatz beim Filmemachen schätzt, da genau dies "das Schöne an Filmen aus aller Welt" sei. Er betonte, dass Filme wohl eine universelle Sprache haben und viele "wunderschöne" Wege zum Erzählen einer Geschichte existieren. Zudem habe er auch einen sehr persönlichen Grund für seine Offenheit: "Meine Frau ist Portugiesin, also habe ich in letzter Zeit alle Arten von Filmen gesehen, mit denen ich sonst wahrscheinlich nicht in Kontakt gekommen wäre."

Ob Chris tatsächlich eines Tages in einem Bollywood-Film über die Leinwand tanzt, bleibt abzuwarten. Selbst wenn es sich nur um einen kleinen Gastauftritt handelt, wäre es aber sicher ein Highlight – worin er sogar schon Erfahrung hat. Zuletzt begeisterte er die Fans nämlich mit seinem Cameo als Johnny Storm aus den "Fantastic Four"-Filmen in Deadpool & Wolverine. Auf Instagram schwärmte Chris: "Johnny noch einmal zu spielen, war ein wahr gewordener Traum und er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Filmstars

Disney Szene aus "Deadpool & Wolverine"

