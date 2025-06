Chris Evans bedauert die Marvel-Reunion ohne Captain America

Chris Evans (43), bekannt für seine ikonische Rolle als Steve Rogers alias Captain America, hat offen darüber gesprochen, wie schwer ihm der Abschied vom Marvel Cinematic Universe gefallen ist. In einem Interview mit Screenrant äußerte er seine Wehmut darüber, nicht Teil des kommenden Films "Avengers: Doomsday" zu sein, in dem zahlreiche Altstars wie Robert Downey Junior (60), Chris Hemsworth (41) und Paul Rudd (56) zurückkehren werden. "Ich meine, es ist traurig, weg zu sein. Es ist traurig, nicht mehr bei der Band zu sein", merkte Chris an und ergänzte: "Man hat das Gefühl, nicht zur Party eingeladen worden zu sein."

Viele Fans hatten bis zuletzt gehofft, Chris als Captain America oder in seiner früheren Rolle als Human Torch wiederzusehen. Doch der Schauspieler hat mehrfach erklärt, dass das Kapitel Marvel für ihn beendet sei. Auch Gerüchte, die Rückkehr seiner Kollegen könnte ihn zu einem Comeback motivieren, wies er entschieden zurück. Dennoch bleibt die Zeit für Chris ein bedeutender Abschnitt seines Lebens, geprägt durch enge freundschaftliche Bande und unvergessliche Momente am Set.

Chris, der zuletzt auch in anderen Projekten wie "The Materialists" zu sehen war, hat sich nach seinem Ausstieg 2019 vollständig auf neue Rollen konzentriert. Das Marvel-Universum, das ihn zum Superstar machte, bleibt ein wichtiger Teil seiner Laufbahn, doch Chris erklärte, er sei glücklich mit seinem bisherigen Werk innerhalb des Franchise.

Getty Images Kevin Feige, Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr. u.a. in LA im April 2019

Getty Images Chris Evans im November 2024

