Chris Evans überrascht mit einem heißen Professoren-Look

Chris Evans (43) probiert offenbar gerne Neues aus – zumindest, was seine Looks angeht. Denn bei einem Fototermin für seinen neuen Film "Red One" zeigt der Schauspieler sich nun wesentlich reifer, als es viele Fans wohl gewohnt sind. Von den kurzen, hellbraunen Haaren und dem Dreitagebart ist keine Spur mehr, stattdessen lässt der Marvel-Star sich eine lange Matte und einen Vollbart stehen. Im Bart glänzen sogar schon ein paar graue Strähnen. Die runde Brille auf Chris' Nase und ein Tweed-Jackett runden seinen neuen sexy Professoren-Look ab. Völlig neu sind die langen Haare aber nicht, denn diese Frisur trug Chris schon im Film "The Red Sea Diving Resort".

Vor allem die Brille scheint mittlerweile Chris' Lieblingsaccessoire zu sein. Bei den Red-Carpet-Auftritten zeigt er sich mittlerweile fast immer mit Gläsern vor den Augen. Auch am Set seines kommenden Films "Materialists" in New York City wurde der US-Amerikaner mit Brille gesehen. Dazu trug er schlicht eine dunkelgrüne Hose mit blauem T-Shirt und einer dunklen Jacke. Allerdings ist nicht klar, ob die Brille zu seiner neuen Rolle gehörte oder Chris tatsächlich beim Sehen hilft. Dafür scheint das Accessoire dem Filmstar richtig gut zu gefallen und seine Fans müssen sich wohl daran gewöhnen.

Eine, die Chris' neuen Look sicher befürwortet, ist seine Ehefrau Alba Baptista (27). Nachdem ihre Beziehung lange nur Spekulation war, bestätigten die beiden vergangenes Jahr tatsächlich, geheiratet zu haben. Jetzt soll das Ehepaar sogar schon am ersten Nachwuchs arbeiten. Ein Insider plauderte gegenüber OK! aus: "Sie versuchen, ihr erstes Baby zu bekommen." Einen Grund zu warten sollen die beiden nicht mehr haben: "Chris ist bereits in seinen 40ern, also will er unbedingt eine Familie gründen und Alba liebt Kinder." Die gebürtige Portugiesin könne es kaum erwarten, endlich zu dritt zu sein.

Getty Images Chris Evans im November 2024

Getty Images Chris Evans mit seiner Frau Alba Baptista bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

