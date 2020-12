Lourdes Leon (24) und ihr Partner ließen sich am Strand von Mexiko nicht dabei stören, verliebt im Wasser zu planschen und zu knutschen! Die älteste Tochter von Madonna (62) macht sich bereits seit knapp zwei Jahren einen Namen als Bikini-Model – dass sie absolut das Zeug dazu hat, zeigte sie nun auch im Paar-Urlaub mit Jonathan Puglia. Wer genau der Mann an ihrer Seite ist, ist nicht bekannt, doch offensichtlich genießen sie ihre Zweisamkeit auch gern in der Öffentlichkeit: Anwesende Paparazzi schossen heiße Bilder des Paares in Tulum!

Die Züngel-Bilder von Lourdes und Jonathan haben die Fotografen bereits Anfang November geschossen – doch erst jetzt fanden sie ihren Weg in die Öffentlichkeit. Verliebt umarmten und küssten sich die beiden darauf an dem Strandtag in den Wellen, wo sie sich ein wenig von den anderen Badegästen absetzten. Seit 2017 sollen die zwei ein Paar sein, zuvor, und zwar noch zu ihren Schulzeiten, sei Lourdes mit dem gleichaltrigen Schauspieler Timothée Chalamet zusammen gewesen.

In ihrem Bikini erregte Lourdes offensichtlich nicht nur die Aufmerksamkeit ihres Freundes, sondern auch die der anwesenden Anwohner und Touristen. Kein Wunder, ihre Model-Figur wurde durch das äußerst knappe schwarze Unterteil und den neongelben BH bestens in Szene gesetzt. 2020 war trotz der Gesundheitskrise ein erfolgreiches für Lourdes, zuletzt landete sie einen Job bei Juicy Couture and Parade an der Seite von Ashley Graham (33).

Getty Images Lourdes Leon und ihre Mutter Madonna im Jahr 2011

MEGA Lourdes Leon und ihr Partner Jonathan Puglia in Tulum

MEGA Lourdes Leon in Tulum

