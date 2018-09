Sie liebt es, aufzufallen und ihr eigenes Ding zu machen! Lourdes Leon eifert ihrer berühmten Mutter Madonna (60) in Sachen Provokation ordentlich nach. Die 21-Jährige hat zwar mit Musik nicht ganz so viel am Hut, dafür aber umso mehr mit Mode und Schauspielerei. Im Jahr 2014 machte sie ihren Abschluss an der La Guardia School of Performing Arts in New York und möchte bald als Filmstar Erfolg haben. Erstmal ist Lourdes jetzt allerdings bei der New York Fashion Week durchgestartet.

Für das Label Gypsy Sport hat die junge Beauty die Frühlingskollektion 2019 präsentiert. Ihr Outfit für den Laufsteg hätte dabei nicht gewagter sein können. Lourdes trug einen Mini-Muschel-Bikini, der lediglich von einigen Kettensträngen zusammengehalten wurde. Damit wirklich in die Fluten zu springen wäre vermutlich nicht allzu empfehlenswert. Dazu trug Lourdes eine zerrissene Schlag-Jeans und weiße Plateau-Sneaker und kombinierte bunte Federn im Haar. Dieser Style würde ihr wahrscheinlich auch privat sehr zusagen.

Lourdes ist für ihren Hippie-Look bekannt – auch in Sachen Körperbehaarung. Lola, so ihr Spitzname, lässt auch gern ihre Härchen sprießen. Gemeinsam mit Mutter Madonna postete sie einst ein provokantes Pic mit buschigem Achselbewuchs.

SplashNews.com Lourdes Ciccone bei der New York Fashion Week im September 2018

Instagram / madonna Madonna und ihre Tochter Lourdes Leon

Instagram / lourdesleon_official Lourdes Leon, Tochter von Madonna

