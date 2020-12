Sie sind das neue Traumpaar! Am vergangenen Mittwoch konnten die Zuschauer die emotionale Entscheidung von Bachelorette Melissa (25) mitverfolgen. Im Finale hatte die Rosenlady die Wahl zwischen Daniel Häusle (25) und Leander Sacher (23). Schließlich konnte Leander ihr Herz für sich gewinnen: Seitdem sind die beiden unzertrennlich und sprechen sogar schon vom Zusammenziehen. Doch wann wusste die Schwäbin, dass der Unternehmer aus Aachen der Richtige ist? In einem Interview sprach Melissa jetzt über den Zeitpunkt, in dem ihre Entscheidung für Leander fiel.

In einem Livestream stand Melissa dem TV-Sender RTL Rede und Antwort. Wichtig sei der Brief ihrer Mutter gewesen, den sie ihr vor der letzten Nacht der Rosen zukommen ließ. Die darin enthaltenen Worte beeinflussten die Wahl der Influencerin offenbar maßgeblich. "Mit der Entscheidung habe ich lange gehadert. Es waren für mich schlaflose Nächte, aber letzten Endes hat meine Mama gesagt, ich soll auf mein Herz hören, und dann war mir klar: Leander ist es", erinnert sie sich.

Trotzdem könne sie nicht eindeutig sagen, welche ausschlaggebende Eigenschaft ihren Auserwählten von Konkurrent Daniel unterscheidet. "Ich glaube, dazu kann ich nichts sagen, weil es einfach das Herz ist! Man hat ja für die eine Person Gefühle", erklärt Melissa. Die Turteltauben wollen nun das Jahr zusammen beenden und gemeinsam Silvester feiern. Auch den zweiten Weihnachtsfeiertag planen sie, in besinnlicher Zweisamkeit zu verbringen.

TVNOW Bachelorette Melissa Damilia

TVNOW / RTL Bachlorette Melissa Damilia liest den Brief ihrer Mutter

TVNOW Leander Sacher mit Melissa

