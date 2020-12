Sind die beiden etwa schon jetzt unzertrennlich? Seit Mittwochabend ist es offiziell: Bachelorette Melissa (25) hat sich in Kandidat Leander Sacher (23) verliebt! Obwohl viele Zuschauer fanden, dass der Zweitplatzierte Daniel Häusle (25) besser zu der Beauty gepasst hätte, scheint sie mit dem Geschäftsführer einer Kosmetikfirma super zu harmonieren. Die beiden stellten sich nun nämlich schon einigen Interviews und machten klar: Sie führen eine aufrichtige Beziehung!

Im Livestream mit dem TV-Sender RTL packte das Duo über seine Beziehung aus – und die hat sich seit dem Finale der Show eindeutig weiterentwickelt. Über die Frage, ob es zwischen ihnen nun wirklich ernst ist, mussten sie nicht lange nachdenken. "Auf jeden Fall! Da passt kein Blatt mehr [dazwischen]", antwortete Leander. In der Normalität, fernab von Kameras, hätten sie sich auch noch mal besser kennengelernt, stellte Melissa daraufhin fest. Aktuell würden sich die Turteltauben auch alle drei bis vier Tage und darüber hinaus noch an jedem Wochenende sehen.

Die Rosen-Dame und ihr Geliebter sind also schon jetzt eins geworden – ein anderer möchte sich jedoch von ihnen distanzieren. Denn Melissas Ex-Freund Richard Heinze (23) ist eigentlich gut mit ihrem neuen Lover befreundet! "Der Move von Leander ist nicht unbedingt die feine Art", stellte der Ex-Köln 50667-Star aber im Promiflash-Interview fest. In der nächsten Zeit werde er deshalb vorerst "auf Abstand gehen".

