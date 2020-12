Noch ist das Baby von Gerald und Anna Heiser (30) noch gar nicht auf der Welt – für seine Eltern hagelt es aber schon jetzt heftige Kritik im Netz! Erst vor Kurzem hat das Bauer sucht Frau-Traumpaar das noch unfertige Zimmer für das Baby vorgestellt. Es hat für die beiden einen besonderen Wert, denn schon Gerald wuchs in den vier Wänden in ihrer Heimat Namibia auf. Nun sei er stolz, das Zimmer an sein Söhnchen bald weiterzugeben. Die Follower stören sich allerdings bislang an vielen Einrichtungsdetails: Jetzt rechtfertigte Anna jedoch entschlossen ihre Entscheidungen!

In ihrer Instagram-Story bezog die werdende Mutter Stellung. Zunächst sei der Meinung der Netz-User nach der Raum zu kalt, unpersönlich, ungemütlich und es fehlen Spielsachen. "Das ist doch kein fertiges Zimmer. Also Leute, bitte entspannt euch! Man muss doch nicht immer über alles meckern!", konterte Anna. Und auch das Gitterbettchen entspreche nicht dem Geschmack der Abonnenten – es sehe aus wie ein Gefängnis. Die Blondine hatte aber auch für diesen Kritikpunkt eine passende Antwort parat. "Ja, mag sein, dass das manchen so vorkommt. Wir mögen es und es hat einen sentimentalen Wert. Und Geschmäcker sind ja zum Glück unterschiedlich", machte sie eine klare Ansage.

Schließlich befindet sich über dem Mini-Schlafgemach ein Netz, das die Fans mit einem Himmelbett verwechselten – und der Wahlafrikanerin rieten, es wegen Erstickungsgefahr zu entfernen, denn das "gehe gar nicht." In dem Land, in dem das Kind aufwachsen wird, ist dieses Accessoire allerdings unabdingbar, wie Anna schließlich klarstellte: "Das ist kein Himmelbett und auch kein Deko-Artikel. Das ist ein Moskitonetz, was in Namibia wirklich notwendig ist. Das werde ich ganz bestimmt nicht abnehmen!" Beziehen will der Knirps das Zimmer aber offenbar noch nicht, er liege noch immer in Steißlage und weigere sich bisher standhaft, zur Welt zu kommen.

Instagram / gerald_heiser Bauer Gerald, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im September 2020

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Dezember 2019

