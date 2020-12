Gerald und Anna Heisers (30) Nachwuchs wird in einer ganz besonderen Umgebung heranwachsen! Schon in wenigen Wochen ist es soweit: Das Glück des einstigen Bauer sucht Frau-Traumpaares wird mit einem gemeinsamen Baby gekrönt. Das Geschlecht haben die werdenden Eltern auch schon verraten – Gerald und Anna erwarten einen Sohn. Und der darf sich schon jetzt auf emotional bedeutungsvolle, eigene Räumlichkeiten freuen – nämlich die, in denen sein Papa schon groß geworden ist!

Das Pärchen wohnt seit rund zweieinhalb Jahren auf Geralds Farm in Namibia. Der Landwirt hat dort selbst seine Kindheit verbracht und ist nun stolz, seinem Söhnchen sein früheres Kinderzimmer zu überlassen. Aktuell renovieren die zwei ihr Haus und können den Einzug ihres Sprösslings kaum erwarten: "Ich bin in dem Zimmer aufgewachsen, hatte früher dort mein Bett stehen. Daher finde ich das Zimmer schön", verrät der Rinderzüchter.

Auch Anna ist mit der Wahl der Babystube überaus zufrieden. "Unser Gästezimmer wird jetzt zum Kinderzimmer. Es ist das Zimmer direkt neben unserem Schlafzimmer", erläutert die 30-Jährige.

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Februar 2020

