Vor Umzug nach Polen: Anna Heiser muss operiert werden

Anna Heiser (35), bekannt aus der TV-Show Bauer sucht Frau, muss sich nun wenige Tage vor dem großen Umzug von Namibia nach Polen einer Operation unterziehen. Via Instagram informierte die 35-Jährige ihre Follower darüber, dass sie nach Windhoek reisen wird, um ihre Nasenscheidewand begradigen zu lassen. "Meine Nasenscheidewand muss gerichtet werden, damit ich richtig Luft bekomme", erklärte die zweifache Mutter. Trotz des Eingriffs bleibt Anna und ihrem Mann Gerald Heiser (40) kaum Zeit zum Verschnaufen – die Umzugsvorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die bevorstehende OP dauert laut Gala in der Regel nur zwischen 30 und 90 Minuten, ist für Anna aber ein weiterer Punkt auf ihrer ohnehin vollen To-do-Liste. Die vierköpfige Familie hat zudem mit dem emotionalen Abschied von ihrem bisherigen Zuhause zu kämpfen. Die Entscheidung, die Farm in Namibia zu verlassen, fiel dem Paar nicht gerade leicht. Anna beschrieb die vergangenen Wochen als organisatorisch herausfordernd und gleichzeitig notwendig, um sich auch emotional vom alten Leben zu lösen und sich auf das neue in Polen einzustellen. Der Umzug markiert für die Heisers den Beginn eines neuen Kapitels fern der alten Heimat.

Anna und Gerald, die nach einer schweren Ehekrise wieder zueinandergefunden haben, blicken nun gemeinsam nach vorn. Die Entscheidung, ihre Lebensgrundlage in Namibia hinter sich zu lassen, trafen sie offenbar ganz bewusst. Anna, die sich ihrer Heimat Polen weiterhin eng verbunden fühlt, freut sich dennoch darauf, ihrer Familie dort ein neues Zuhause zu schaffen. "Wir werden den Container packen, das Tor ein letztes Mal schließen und die Farm verlassen, die so viele Jahre unser Zuhause war", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit kürzlich in einem emotionalen Instagram-Post.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern, 2023