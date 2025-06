Anna und Gerald Heiser können doch nicht in ihr Wunschhaus

Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald Heiser (40) müssen ihre Pläne überdenken. Das Paar, das derzeit in Namibia lebt, hatte vor, nach Polen zu ziehen und dort ein neues Kapitel zu beginnen. Ein Haus in Danzig war bereits als neuer Wohnsitz ins Auge gefasst worden. Doch nun machte die ehemalige Bauer sucht Frau International-Teilnehmerin auf Instagram ihrem Frust Luft: "Wir haben heute Morgen erfahren, dass das Haus, was wir in Danzig kaufen wollten, aus persönlichen Gründen nicht mehr zum Verkauf steht." Diese Nachricht durchkreuzt ihre sorgfältigen Umzugspläne.

Trotz dieses Rückschlags geben sich Anna und Gerald kämpferisch. In ihrer Story erklärte die Auswanderin, dass sie nun weiter nach einer Alternative suchen wollen. "Es wird sicherlich schwierig, von hier aus etwas zu kaufen, aber vielleicht machen wir es auch erst mal so, dass wir ein Haus mieten und dann später eins kaufen", äußerte sie sich zu den weiteren Schritten. Die Tatsache, dass der Hauskauf nicht zustande kam, sei zwar ein Ärgernis, doch das Paar plant, flexibel zu bleiben, um ihren Traum vom Leben in Polen trotzdem zu verwirklichen.

Bereits in den vergangenen Wochen war die Hoffnung bei Anna und ihrem Mann groß, dass der Neuanfang in Polen ihrer Beziehung neuen Schwung verleihen könne. Die Entscheidung zum Umzug fiel nicht leicht – schließlich hatte sich das Paar in Namibia über Jahre hinweg ein gemeinsames Leben aufgebaut. Doch nach einer turbulenten Zeit mit einer öffentlichen Beziehungskrise und Unterstützung durch eine Paartherapie wagten die beiden voller Zuversicht den Blick nach vorn. Anna machte auf Social Media deutlich, wie viel Arbeit und emotionale Belastung die Vorbereitung des Abschieds bedeutete. Besonders der Gedanke, wieder näher bei ihrer Familie zu sein, war für die Auswanderin ein wichtiger Lichtblick.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Windhoek, Dezember 2024

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten