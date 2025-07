Anna und Gerald Heiser feiern schon Abschied von ihrer Farm

Gerald (40) und Anna Heiser (35) haben bekannt gegeben, ihre Farm in Namibia zu verkaufen und einen großen Schritt zu wagen: Sie ziehen nach Polen, Annas Heimatland. In ihrer Instagram-Story teilten sie am Wochenende emotional mit, dass sie ihren Abschied mit einer letzten Party im kleinen Kreis feiern. "Es wird vermutlich tränenreich sein", erklärte Anna und betonte, dass bei diesem besonderen Anlass nur die wichtigsten Menschen dabei sein werden. Auch wenn der Umzug erst noch bevorsteht, wollte das Paar diesen besonderen Moment bereits jetzt festhalten.

Das Ehepaar erklärte weiter, dass die Entscheidung für den Verkauf der Farm mit vielen Überlegungen verbunden war. Sie hatten die letzten Jahre ein Leben in Namibia aufgebaut und dabei nicht nur ihr Zusammenleben, sondern auch die familiäre Zukunft auf dem weitläufigen Grundstück geplant. Doch irgendwann reifte der Gedanke, näher bei Annas Familie und ihrer Heimat zu sein. Für ihre beiden Kinder soll der Umzug etwa ganz neue Chancen und Möglichkeiten bieten. Mit der letzten Feier auf der Farm verabschieden sich die beiden nicht nur von Freunden vor Ort, sondern zugleich von einem intensiven Lebensabschnitt.

Die Liebesgeschichte von Gerald und Anna begann 2017 durch ihre Teilnahme an Bauer sucht Frau und entwickelte sich schnell zu einem der beliebtesten Paare der Show. 2018 gaben sich die beiden das Jawort, und 2021 machte die Geburt ihres ersten Kindes ihr Glück vollkommen. Mittlerweile sind sie Eltern von zwei Kindern und haben stets Einblicke in ihr gemeinsames Leben auf der Farm gegeben. Mit dem anstehenden Umzug beginnt für die kleine Familie nun ein neues Kapitel, in dem sie sich neuen Herausforderungen und Abenteuern stellen wollen.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser

