Große Trauer um einen Fußballhelden! Otto Barić wurde als Sohn kroatischer Eltern 1932 in Kärnten, Österreich geboren. Mit vier Jahren zog er mit seiner Familie nach Zagreb, Kroatien, wo er später zum Profi-Fußballer wurde. Nachdem er dort für die Spitzenvereine des damaligen Jugoslawiens spielte, begann er in den 60er-Jahren seine Karriere als Trainer – unter anderem coachte er die kroatische, albanische und österreichische Nationalmannschaft. Jetzt ist der Sportler im Alter von 88 Jahren verstorben!

Das bestätigte laut Bild nun der kroatische Fußballverband. So soll er am Sonntag in seiner Heimat in Zagreb gestorben seien. Als Trainer war er zuletzt für die Nationalmannschaft Albaniens zuständig: Diese betreute er auch bei der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft, die 2008 in seinem Geburtsland Österreich und in der Schweiz stattfand. Das Team schaffte es damals jedoch nicht in den Wettbewerb – danach legte Otto seine Arbeit als Trainer nieder.

In seiner Trainerlaufbahn erzielte der Coach jedoch immer wieder große Erfolge: Unter anderem erreichte er 1985 das Finale im Europapokal mit seinem damaligen Schützling Rapid Wien. Mit diesem und diversen anderen Vereinen wurde Otto insgesamt auch sieben Mal zum österreichischen Meister gekürt.

Otto Barić mit Spielern der kroatischen Nationalmannschaft, 2004

Otto Barić, Fußballtrainer

Otto Barić und Dado Prso beim Training

