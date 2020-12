Beunruhigende Nachrichten von Armin Mueller-Stahl (89)! Eigentlich hatte der Schauspieler in den nächsten Tagen Großes geplant: Am Donnerstag steht sein 90. Geburtstag an. Doch den kann der "Die Sehnsucht der Veronika Voss"-Darsteller nun vermutlich nicht mehr wie gewohnt feiern. Er musste alle Termine absagen – der Grund: Armins Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, sodass er jetzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste!

Das berichtete nun einer von Armins Freunden gegenüber t-online: "Als guter Freund macht man sich immer Sorgen, aber ich hoffe, dass er zu seinem Geburtstag wieder nach Hause kann." Der Filmstar habe schon im Oktober gesundheitliche Probleme gehabt. Nun soll es sich um ein Herzleiden handeln. Dass Armin deswegen ins Krankenhaus müsse, sei in den Augen seines Weggefährten wahrscheinlich nur eine Vorsichtsmaßnahme. "Er ist in guten Händen", fasst der Freund des 89-Jährigen zusammen. Zudem sei seine Frau Gabriele bei ihm.

Es ist nicht das erste Mal, dass Armin seine Fans mit solchen Nachrichten über seinen Gesundheitszustand in Sorge versetzt. Bereits 2013 musste der "10.000 B.C"-Star in einer Klinik medizinisch behandelt werden. Damals konnte er allerdings nach wenigen Tagen wieder entlassen werden.

Getty Images Armin Mueller-Stahl im September 2015 in Zürich

Getty Images Armin Mueller-Stahl im August 2015 in Ahrenshoop

Getty Images Armin Mueller-Stahl, Schauspieler

