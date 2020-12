Melody Haase (26) im heißen Sex-Talk! Die Berlinerin machte sich nicht nur durch diverse Reality-Formate einen Namen, sondern auch durch ihren XXL-Po. Diesen hat sie mittlerweile dreimal operativ vergrößern lassen – die heiße Kehrseite hilft ihr beim Männerfang. Die Sängerin steht auf Promi-Männer, was anderes kommt ihr nicht ins Bett. Nun gab die 26-Jährige aber einen genaueren Einblick in ihre Männer-Vorlieben – gewisse Berufsgruppen turnen Melody nämlich besonders an.

Tatsächlich steht die einstige DSDS-Kandidatin nicht nur auf Rapper, wie sie Show-Kollege Dominic Smith (32) verriet, der dachte, die Musikerin würde nur auf Sprechsänger stehen. "Ich habe auch was mit Fußballspielern. Aber ich bin momentan auf NBA-Spieler umgestiegen", erklärte Melo in der dritten Folge von #CoupleChallenge. Der Vorteil der Basketballer wäre, dass sie sehr gut bestückt seien. Außerdem würden die großen Jungs auf ihren XXL-Po stehen.

Ein Idol der TV-Beauty ist Nicki Minaj (38), weswegen sie auch bei allen Deutschland-Terminen bei der letzten Tour der Rapperin anwesend war. Den Zugang verschaffte sie sich mittels einer heißen Affäre, die sie mit Nickis DJ hatte, zu dieser Zeit. Anscheinend steht Melo also auch auf DJs.

