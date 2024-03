Ganze 30 Kilo! Melody Haase feiert persönlichen Abnehmerfolg

Melody Haase (30) ist durch ihre Teilnahme an diversen Realityshows bekannt. Nun überrascht sie ihre Fans: Denn auf einem Schnappschuss, den die ehemalige DSDS-Kandidatin nun mit ihrer Community im Netz teilt, ist sie beinahe nicht mehr wiederzuerkennen. Stolz präsentiert das Reality-Sternchen ihr neues Ich – das fortan auch ganze 30 Kilogramm weniger wiegt. Denn eben genau so viel hatte die 30-Jährige in den vergangenen Monaten abgenommen, wie sie selbst weiter berichtet. Alle Infos zu Melodys krasser Veränderung bekommt ihr wie immer im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de