Nur in Unterwäsche: Melody Haase zeigt heftigen Abnehmerfolg

Melody Haase (30) hat in den vergangenen Monaten ziemlich viel Gewicht verloren. Das zeigt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story: Nur in Unterwäsche bekleidet posiert die Reality Backpackers-Teilnehmerin vor dem Spiegel und zeigt dabei ihren erschlankten Körper. In einer weiteren Sequenz filmt Melody sich von der Seite, um den flachen Bauch zu präsentieren. Als Kontrast liefert sie ihren Fans zusätzlich ein Video von sich aus dem Jahr 2022, zu welcher Zeit sie augenscheinlich noch etwas mehr gewogen hat.

Vor wenigen Wochen sprach die Influencerin zum ersten Mal über ihren drastischen Gewichtsverlust. Rund 30 Kilo hat Melody verloren. "Dass ich so viel abgenommen habe, ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als Menschen wahnsinnig verdutzt reagiert haben, wenn sie mich getroffen haben", gab sie gegenüber Bild zu. Das habe sie durch eine Ernährungsumstellung geschafft – statt Fast Food und Süßigkeiten verspeist Melody nun mehr Obst und Gemüse.

Von den Fans wird Melody für ihre Transformation in höchsten Tönen gelobt: "Mega Melody, Hut ab für die Disziplin!", kommentiert ein Follower. "Krassen Respekt für deine Verwandlung", schreibt unter anderem auch Laura Morante (33) unter einem Instagram-Post der DSDS-Bekanntheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase mit ihrer Familie, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Melodys beeindruckenden Abnehmerfolg? Total inspirierend! Etwas übertrieben. Sie war auch vorher wunderschön. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de