Große Trauer um Lorenzo Taliaferro. Der US-Amerikaner wurde durch seine Sportkarriere berühmt. Mit seinem Talent schaffte er es vom Collage Football hoch in die Spitzenliga und hatte in der Position als Fullback für die Baltimore Ravens und das kanadische Team Hamilton Tiger-Cats auf dem Platz gestanden. Mit seinen 28 Jahren konnte er auf eine beeindruckende sportliche Laufbahn zurückblicken. Doch nun machen plötzlich traurige Nachrichten die Runde: Lorenzo ist überraschend verstorben.

Wie Fox Baltimore am Donnerstag berichtet, starb der Sportler Mittwochnacht in seiner Heimatstadt Williamsburg im US-Bundesstaat Virginia. Laut Angaben eines Familienmitglieds erlag er den Folgen eines Herzinfarkts. Die örtliche Polizei gab in einem Statement zu Protokoll, dass um 03:07 Uhr ein Notruf abgesetzt worden sei. "Die Einsatzkräfte trafen ein und brachten den Patienten in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er später verstarb", heißt es in der Mitteilung.

Lorenzo hinterlässt seine Lebensgefährtin und einen gemeinsamen Sohn. Ihr Nachwuchs erblickte im Sommer 2018 das Licht der Welt. Auf Instagram teilte er oft Einblicke in sein Leben als Sportler und Familienvater – und genau da nehmen seine Fans nun Abschied. "Ich kann nicht begreifen, dass du nicht mehr da bist. Ruhe in Frieden", ist einer von vielen Trauerkommentaren unter seinem letzten Netzbeitrag.

Anzeige

Getty Images Lorenzo Taliaferro, 2017

Anzeige

Getty Images Lorenzo Taliaferro, 2014

Anzeige

Getty Images Lorenzo Taliaferro, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de