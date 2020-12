Joselyn Cano hatte sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Influencerin und Model gemacht: Mit ihren erotischen Schnappschüssen erreichte die hübsche Brünette immerhin mehr als zwölf Millionen Follower auf Instagram. Dabei galt sie aufgrund ihrer Vorliebe für Beauty-Eingriffe sogar als "mexikanische Kim Kardashian". Doch jetzt machten traurige Nachrichten die Runde: Joselyn soll im Alter von nur 30 Jahren nach einer Po-Schönheitsoperation verstorben sein.

Diese traurige Nachricht verkündete zunächst Influencer-Kollegin Lira Mercer auf ihrem Twitter-Account. "Oh mein Gott, Joselyn Cano ist in Kolumbien während einer Operation gestorben. Das ist verrückt", schrieb der Social-Media-Star. Angehörige und Freunde konnten bereits während einer Trauerfeier, die mittels eines Live-Streams auf YouTube übertragen wurde, Abschied nehmen. "Joselyn ist am Mittwoch, den 14. März 1990 in dieses Leben getreten. Am Montag, den 7. Dezember 2020 ging sie in das ewige Leben über", bestätigte das Bestattungsunternehmen Akes Family Funeral Homes den Tod des Web-Stars auf der Videoplattform.

In den sozialen Medien hatten Fans allerdings zuvor spekuliert, dass Joselyn womöglich gar nicht verstorben ist. Der Grund: Nach dem öffentlich gemachten Todesdatum soll es auch weiterhin noch Aktivitäten auf ihrem OnlyFans-Account gegeben haben. Ein offizielles Statement seitens Joselyns Familie steht derzeit noch aus...

