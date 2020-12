Nach Temptation Island V.I.P. hat es sich zwischen Roxy und Verführer Jay urplötzlich ausgeturtelt. Trotz eines vielversprechenden Abschluss-Dates und ein paar Treffen in Deutschland zog der Stripper einen Schlussstrich. Die Ex von Calvin Kleinen meinte, dass er ihr haltlose Vorwürfe gemacht hatte, bei denen er sich gut und gerne an die eigene Nase hätte fassen können. Gegenüber Promiflash bezog Jay nun Stellung dazu...

"Die Zeit bei Temptation und danach war schön für mich und ein Abschluss schwer, aber eine Beziehung war nicht möglich. Das sollte man einfach akzeptieren", betonte er im Gespräch mit Promiflash. Das habe er auch schon im August mit der Influencerin geklärt und seitdem auch keinen Kontakt mehr mit ihr. "Ich habe auch kein Interesse daran, öffentliche Diskussionen zu führen und wieder alles aufzurollen, nur um im Gespräch zu bleiben", erklärte er weiter. Das Thema sei für ihn durch und ihm gehe es gut damit.

Allerdings betonte er auch noch einmal, dass er Roxy während der gemeinsamen Zeit nichts vorgemacht und wirklich großes Interesse an ihr hatte. "Aber leider ist es zurück in Deutschland nach zwei Wochen mit ihr an Problemen gescheitert, nach denen ich kein volles Vertrauen mehr zu Roxy gehabt habe", meinte der Muskelmann. Darauf habe man einfach keine Beziehung aufbauen können.

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Jay

TVNOW Roxy und Jay bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / jay_menstrip "Temptation Island V.I.P."-Verführer Jay

