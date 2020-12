Welchen Das Supertalent-Kandidaten sieht Emil Kusmirek (30) eigentlich ganz vorne? Am heutigen Abend flimmert das große Finale der Castingshow über die TV-Bildschirme. Ein besonderer Moment, den auch der gebürtige Pole selbst erleben durfte: Der Profitänzer stellte sich bereits drei Mal der Jury um Dieter Bohlen (66) und begeisterte das Publikum mit seinen Auftritten. Für den Sieg reichte es allerdings nie. Wem drückt er heute die Daumen? Promiflash verriet Emil seinen heimlichen Favoriten!

"Der Cast ist dieses Jahr etwas anders als zuvor", stellte Emil gegenüber Promiflash klar. Immerhin stehe diese Staffel kein Tier im Finale. Von den übrig gebliebenen Teilnehmern sieht der Sportler bei Vanessa Calcagno allerdings die größten Chancen auf den Sieg. "Ihre phänomenale Stimme hat mich auch berührt", verriet er. Zudem teilen die beiden das gleiche Schicksal: Wie Emil war auch die Sängerin schon mal in der Show – vielleicht sichert sie sich beim zweiten Anlauf ja tatsächlich den begehrten Titel.

Hat Emil als "Supertalent"-Urgestein auch einen Ratschlag für die Finalisten? "Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat: Ehrlichkeit, viel trainieren, einzigartig sein und überraschen", erklärte er. Doch auch nach der Show sollte man sich in Sachen Karriere nicht ausruhen. "Ich habe festgestellt, harte Arbeit und großer Glaube an Erfolg kann dir helfen", so Emil.

Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek im September 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Vanessa Calcagno, Opernsängerin

Getty Images Emil Kusmirek, Tänzer

