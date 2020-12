Diese Schauspielerin bekam von Nicki Minaj (38) ihr Fett weg! Die Musikerin zählt zu den erfolgreichsten Rapperinnen weltweit und hält sich inzwischen seit etwa zehn Jahren im Showbusiness. In der gesamten Zeit hat sie derart viel erreicht, dass ihr Leben vor einigen Jahren sogar in einer ABC-Sitcom verfilmt werden sollte. Schauspielerin Drew Sidora sprach damals für die Hauptrolle vor – und während sie Nicki mit ihrem schauspielerischen Talent offenbar überzeugen konnte, galt dies offenbar nicht für ihren After-Baby-Body...

Die 35-Jährige erinnert sich in Kandi Burruss' YouTube-Show "Speak on It" an das Vorsprechen für die Serie zurück. Sie habe sich damals durch fünf Bewerbungsrunden geschlagen und sei zuvor eigentlich von Nicki gelobt worden – dann habe die Rapperin jedoch im Beisein aller Produzenten Kritik an Drews Körper geübt: "Mädchen, du siehst nicht mehr so aus wie damals bei TLC!" Damit spielte sie auf Drews Rolle der TLC-Sängerin Tionne Watkins aka T-Boz an, die sie 2013 in dem TV-Film "CrazySexyCool: The TLC Story" gespielt hatte. Nickis Spruch ließ sich die Aktrice jedoch nicht gefallen – sie habe der Musikerin erklärt, dass sie nur drei Monate zuvor ein Kind entbunden habe.

Dennoch fühlte Drew sich von der Kritik offenbar nicht angegriffen, sondern sogar motiviert: "Was ich daraus gelernt habe war: 'Mädchen, reiß dich zusammen. Geh wieder ins Fitnessstudio!'", so Drew. Sie habe daraufhin tatsächlich an sich gearbeitet und einige Kilos abgenommen.

Instagram / drewsidora Drew Sidora im Oktober 2020

Getty Images Nicki Minaj, Musikerin

Getty Images Drew Sidora, 2013

