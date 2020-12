Jetzt ist es amtlich! 2018 gab Tisha Campbell bekannt, dass sie nach über 20 Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Mann Duane Martin (55) eingereicht hatte. Als Grund nannte die Schauspielerin unüberbrückbare Differenzen. Es soll schon länger zwischen ihr und dem "Real Husbands of Hollywood"-Darsteller gekriselt haben. Nun können Tisha und Duane dieses Kapitel aber endgültig hinter sich lassen: Die Scheidung ist offiziell durch!

Wie People berichtet, sei das Scheidungsurteil am Mittwoch in Los Angeles verkündet worden. Das Sorgerecht für ihren jüngeren Sohn Ezekiel (11) würden sie sich teilen. Tisha soll ihn am Muttertag und Duane am Vatertag sehen dürfen. Zudem wechsle das Ex-Paar das Sorgerecht an Feiertagen wie Thanksgiving oder Weihnachten zwischen ungeraden und geraden Jahren. Ihr zweiter Sohn Xen ist bereits 19 Jahre alt und fällt aus dieser Regelung heraus. Darüber hinaus sollen weder Duane noch Tisha Ehegatten- oder Kindergeld zahlen.

In einem Statement zur Scheidung erklärte Tisha: "Ich war über zwanzig Jahre verheiratet und ich wurde daraus mit zwei erstaunlichen Kindern gesegnet." Doch jetzt sei die "22 Summers"-Interpretin glücklicher als je zuvor.

Anzeige

Getty Images Tisha Campbell und Duane Martin im August 2015 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Duane Martin, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Tisha Campbell im November 2019 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de