Wildes Sex-Gerücht um Will: Plant Jada Pinkett-Smith Klage?

Will Jada Pinkett-Smith (52) ihren Ex bei einem Rechtsstreit unterstützen? Nach ihrer Trennung von Ehemann Will Smith (55) machte ein verrücktes Gerücht die Runde. Wills ehemaliger Assistent behauptete, der Hollywoodstar habe eine Affäre mit seinem Der Prinz von Bel-Air-Kollegen Duane Martin (58) gehabt. Er habe die beiden beim Sex gesehen. Will dementiert das. Nun bezieht auch Jada Stellung und findet ganz klare Worte.

TMZ fängt Jada am Mittwoch in New York City ab und fragt sie nach den Gerüchten um ihren Noch-Ehemann. "Wir verklagen!", lautet die knappe, aber konkrete Antwort der Schauspielerin. Ob sie das ernst meint oder vielleicht ironisch, ist nicht klar. Eine dem einstigen Traumpaar nahestehende Quelle soll dem Onlineportal verraten haben, dass zumindest Will überlege, rechtliche Schritte gegen seinen früheren Assistenten einzuleiten.

Zudem ist wohl auch nicht klar, ob eben dieser Assistent wirklich als solcher gearbeitet hat. Zu seinen Behauptungen äußerte sich bereits ein Sprecher von Will gegenüber TMZ. "Diese Geschichte ist komplett erfunden und die Behauptung ist eindeutig falsch", betonte der Vertreter. Es wurde behauptet, dass der angebliche frühere Mitarbeiter des 55-Jährigen diesen zusammen mit Duane beim Sex in einer Umkleidekabine erwischt habe.

Getty Images Will Smith und Duane Martin bei einer Party in Hollywood 2003

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Bad Boys For Life" in Madrid, Januar 2020

