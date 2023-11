Sex mit Duane Martin? Will Smith dementiert die Gerüchte

Lief da etwas zwischen den beiden? Duane Martin (58) und Will Smith (55) hatten in den 1990er-Jahren zusammen für die Serie Der Prinz von Bel-Air vor der Kamera gestanden. Vor wenigen Tagen machten dann plötzlich Gerüchte die Runde: Die beiden sollen damals was miteinander gehabt haben! Das behauptete ein ehemaliger Assistent von Will. Jetzt negiert ein Sprecher des Schauspielers diese Behauptungen aber.

Mittels TMZ lässt Will verlauten, dass an dem Gerücht, er hätte mit Duane Sex gehabt, nichts dran sei. "Diese Geschichte ist komplett erfunden und die Behauptung ist eindeutig falsch", betont sein Sprecher. Insider bestätigen außerdem gegenüber dem Blatt, dass Will sich darum bemüht, den Falschbehauptungen gerichtlich nachzugehen.

Vor wenigen Tagen hatte Brother Bilaal, der sich selbst als Wills einstigen Assistent ausgibt, in einem Interview auf YouTube die pikante Story erzählt. Er habe den "Men in Black"-Star und seinen Schauspielkollegen beim Sex erwischt: "Ich öffnete die Tür zu Duanes Umkleidekabine und da sah ich, wie Duane Analsex mit Will hatte."

Anzeige

Getty Images Will Smith im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Duane Martin, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de