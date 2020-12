Frohe Neuigkeiten kurz vor Weihnachten für Familie Bush Lauren! Lauren Bush Lauren, ihr Mann David und ihre beiden Kids werden 2021 nicht länger zu viert sein – die Enkelin der verstorbenen Ex-First-Lady Barbara Bush bekommt ihr drittes Baby. Das verriet das Paar am vergangenen Sonntag mit einem rührenden Post auf Social Media: Die werdende Dreifach-Mutter betonte darin auch, wie sehr sie sich auf das Kind und das kommende Jahr freuen!

Zu einem Ultraschall-Bild auf Instagram schrieb die 36-Jährige erwartungsfroh, dass ihr drittes Kind im kommenden Frühjahr das Licht der Welt erblicken soll: "Es ist seltsam und gleichzeitig wunderbar, in diesem wahrhaft surrealen Jahr ein neues Leben beginnen zu lassen", spielte Lauren auf die weltweite Gesundheitskrise an. Gleichzeitig ließ sie ihre Follower wissen, wie es ihr jetzt in den ersten Monaten der Schwangerschaft geht: "Abgesehen von der morgendlichen Übelkeit (eher der ganztägigen Übelkeit), ist das ein großer Hoffnungsschimmer in unserem Leben, wenn wir auf ein besseres Morgen im Jahr 2021 blicken!"

Auch ihr Mann David, der der Sohn des Modedesigners Ralph Lauren (81) ist, teilte die schöne Nachricht im Netz: "Große News... wir kriegen nächstes Jahr einen Bruder oder eine Schwester!", kommentierte der 49-Jährige ein Foto seiner zwei Söhne James und Max, auf dem sie im Schnee spielen. Die Geburt von Max machte 2021 Schlagzeilen, denn er kam nur zwei Tage nach dem Tod seiner Uroma Barbara Bush zur Welt.

Instagram / laurenblauren Lauren Bush Lauren mit ihren beiden Söhnen

Instagram / laurenblauren Lauren Bush Lauren, ihr Mann David und ihre beiden Söhne

Getty Images Lauren Bush Lauren im April 2018

